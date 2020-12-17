ضباب كثيف يغطي مناطق في المملكة

الوكيل الإخباري - تشهد عدد من مناطق المملكة ، صباح اليوم الخميس ضبابا كثيفا ، الأمر الذي يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ، نتيجة لانخفاض درجات الحرارة.

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وقد قام مواطنــون من عدة مناطق ، بإرسال رسائل صوتية ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ من خلال إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أشاروا من خلالها إلى تشكّـل الضباب في مناطقهم خاصة مناطق عمان الغربية والمرتفعات في المملكة ، موجهين رسائلهم بضرورة الانتباه.

من جهته دعا الإعلامي محمد الوكيل ، سائقي المركبات والمواطنين ، بتوخّي الحيطة والحذر ، حفاظا على سلامتهم ، وتحسّبا من حوادث مرورية ، محذّرا من عدم السرعة على الطرقات ، وعدم استخدام "الفلاشر" ، والتقيّد بإجراءات السلامة المرورية.

وتبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، الخميس ، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .







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