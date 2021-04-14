ضريرة تناشد عبر برنامج الوكيل لمساعدتها

الوكيل الإخباري - أمام حزن لضيق الحال، وألم من وضعها الصحي ، صرخت جوارح مواطنة ثلاثينية ، عبر "برنامج الوكيل" ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" .

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وأشارت المواطنة للإعلامي محمد الوكيل، أنها "ضريرة" ، منذ عام 2005 ، نتيجة لمرض في الأعصاب ، أفقدها ممارسة حياتها بشكل طبيعي ، وتسبّب لها بحالة من الاستياء، والتفكير ، لعدم تمكّنها من العمل أو قضاء حوائجها .

وناشدت أهل الخير بمساعدتها من خلال التبرع لها بـ"ثلاجة" و"غاز" ، لافتة أن والدها قد توفي ، ووالدتها تعاني من أمراض مزمنة، عدا عن ضيق العيش .

" لا نملك شيء ، وأتمنى من أهل الخير النظر بحالنا ، نتيجة للحاجة الماسة ، كما أن لدي شقيقتي والتي تقوم على رعايتي وعلى رعاية والدتي"، وفق ما تحدّثت به .

من منبر "برنامج الوكيل" نناشد ذوي الأيادي البيضاء ، بمساعدتها في الأيام المباركة ، وكلّ الأمل أن يُعاد الأمل للعائلة التي تواصل الليل بالنهار نتيجة لمعاناتها .

للتواصل :

06/5805580