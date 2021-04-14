الأربعاء 14-04-2021
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الأربعاء، 14-04-2021 10:18 ص

والدتها تعاني الأمراض المزمنة

ضريرة تناشد عبر برنامج الوكيل لمساعدتها

م
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أمام حزن لضيق الحال، وألم من وضعها الصحي ، صرخت جوارح مواطنة ثلاثينية ، عبر "برنامج الوكيل" ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" .

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وأشارت المواطنة للإعلامي محمد الوكيل، أنها "ضريرة" ، منذ عام 2005 ، نتيجة لمرض في الأعصاب ، أفقدها ممارسة حياتها بشكل طبيعي ، وتسبّب لها بحالة من الاستياء، والتفكير ، لعدم تمكّنها من العمل أو قضاء حوائجها .

 

وناشدت أهل الخير بمساعدتها من خلال التبرع لها بـ"ثلاجة" و"غاز" ، لافتة أن والدها قد توفي ، ووالدتها تعاني من أمراض مزمنة، عدا عن ضيق العيش .

 

" لا نملك شيء ، وأتمنى من أهل الخير النظر بحالنا ، نتيجة للحاجة الماسة ، كما أن لدي شقيقتي والتي تقوم على رعايتي وعلى رعاية والدتي"، وفق ما تحدّثت به .

من منبر "برنامج الوكيل" نناشد ذوي الأيادي البيضاء ، بمساعدتها في الأيام المباركة ، وكلّ الأمل أن يُعاد الأمل للعائلة التي تواصل الليل بالنهار نتيجة لمعاناتها .

 

للتواصل : 

06/5805580

 

 




 

 


 

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