الأحد 13-12-2020
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الأحد، 13-12-2020 11:27 ص

باتجاه البحر الميت

طريق التفافي في مرج الحمام يربك مرتاديه

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - عبر مواطن عن استيائه حيال "طريق التفافي" ، عند نزول إشارة مرج الحمام في العاصمة عمان باتجاه البحر الميت .

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وأشار المواطن ، أن هذا الطريق ، يُسبب أزمة مرورية خانقة ، ما يؤدي إلى إرباك المواطنين ، وبالتالي قد تشهد المنطقة حوادث سير.

 

وتعهّد الإعلامي محمد الوكيل ، بمتابعة الأمر عملا بالمسؤولية المجتمعية، ووقوفا على ما يعانيه مرتادي الطريق .

 

 

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