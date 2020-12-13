طريق التفافي في مرج الحمام يربك مرتاديه

الوكيل الإخباري - عبر مواطن عن استيائه حيال "طريق التفافي" ، عند نزول إشارة مرج الحمام في العاصمة عمان باتجاه البحر الميت .
وأشار المواطن ، أن هذا الطريق ، يُسبب أزمة مرورية خانقة ، ما يؤدي إلى إرباك المواطنين ، وبالتالي قد تشهد المنطقة حوادث سير.
وتعهّد الإعلامي محمد الوكيل ، بمتابعة الأمر عملا بالمسؤولية المجتمعية، ووقوفا على ما يعانيه مرتادي الطريق .
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