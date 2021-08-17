طريق الشيدية /المدورة ما زال يحصد الأرواح

الوكيل الإخباري - طالب سائق شاحنة عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" المعنيين بالوقوف على مشكلة طريق الشيدية / المدورة نتيجة لخطورته.

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ولفت السائق الثلاثاء خلال حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل ، أن الطريق ما زال يحصد أرواح الأبرياء ، مشيرا إلى أن الأمر بحاجة إلى متابعة من قبل الجهات المعنية تحسبا من خسائر مادية وخسائر جديدة في الأرواح .

من جهته وجه الإعلامي الوكيل رسالة إلى المعنيين لإعادة تأهيل الطريق حفاظا على سلامة مرتاديه.

وما زال البرنامج يتلقى العديد من الشكاوى بشأن الطريق الذي بات يؤرق المواطنين خاصة فئة سائقي الشاحنات.