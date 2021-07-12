ظاهرة التسول تؤرق المواطنين

الوكيل الإخباري - طالب مواطنون وزارة التنمية الاجتماعية بالوقوف على مشكلة التسول ، التي باتت تؤرق المواطنين .

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"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " ، استقبل رسائل صوتية للمواطنين ، الذين عرضوا تجاربهم حيال متسولين يتواجدون باستمرار أمام الإشارات الضوئية .

العديد من المناطق ، لم تسلم من هذه الظاهرة ، بحسب الرسائل التي انهالت على البرنامج في زمن قياسي، إلا أن إشارة ةالجامعة الأردنية كانت لها نصيب الأسد ، من تلك الرسائل.

ولفت مواطنون أن هنالك تهافتا من قبل المتسولين على المركبات بطريقة "مستفزة" ، ما يجدر العمل على حلّها .

وطالب الإعلامي الوكيل ، الجهات المعنية ممثلة بوزارة التنمية والأجهزة الأمنية بالوقوف على الأمر .