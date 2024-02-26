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الإثنين، 26-02-2024 10:40 ص

عاجل الضمان: إعلان نتائج الدراسة الإكتوارية 11 في النصف الثاني من العام الحالي

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الوكيل الإخباري - رصد
كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة أن المؤسسة ستعلن نتائج الدراسة الإكتوارية لمركزها المالي خلال النصف الثاني من عام 2024.اضافة اعلان


وقال المعايطة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هذه الدراسة الإكتوارية رقم 11 في تاريخ المؤسسة حيث أنها ملزمة بموجب المادة رقم 18 من قانون الضمان الاجتماعي بإجراء دراسة إكتوارية كل ثلاث سنوات.

وأضاف أنه على ضوء نتائج الدراسة الإكتوارية فإن المؤسسة ملزمة أيضا بإجراء الإصلاحات اللازمة إذا ما أظهرت الدراسات الإكتوارية ذلك.

وأشار المعايطة إلى أن الدراسة حاليا في مرحلة جمع البيانات مثل أعداد المؤمن عليهم وعدد المتقاعدين والمؤشرات الاستثمارية والاقتصادية بالإضافة لمعدل الحياة في الأردن وغيرها من البيانات التي تدخل ضمن الدراسة، لافتا إلى أنه من المبكر الحديث عن نتائج الدراسة في الوقت الحالي.

وشدد على أن المؤسسة تبذل كل ما بوسعها للمحافظة على ديمومتها واستمراريتها لخدمة الأجيال القادمة.

 




 

 


 

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