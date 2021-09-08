عامل وطن يناشد عبر برنامج الوكيل لإعادته إلى عمله

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن الإعلامي محمد الوكيل بضرورة الوقوف على وضعه ، حيث أنه تم إنهاء خدماته في الجامعة الأردنية ، حيث كان يعمل عامل وطن في مسجد الجامعة .

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وبين المواطن الأربعاء لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا " بصوته المغموس بالحزن والألم ، أنه قد أُصيب خلال عمله قبل نحو سنتين ما أدى إلى إنهاء خدماته بعدها .

ولفت أنه بحاجة للعمل نتيجة لحاجته الماسة ، حيث ضيق الحال والعوز ، وتراكم الالتزامات المادية على وقع إنهاء خدماته من الجامعة .

ومن جهته تعهّد الإعلامي الوكيل بالوقوف على الأمر ومساعدته في التخفيف من وطأة معاناته.

وقد تعاطف الأردنيون مع حالة المواطن الذي تمنّى ان يعود إلى عمله ، واتضح ذلك من خلال الاتصالات التي انهالت على "برنامج الوكيل"، حيث طالبوا بإعادته لعمله للتخفيف من ألمه ومدى معاناته .