عمود كهرباء يثير استياء زوار البحر الميت

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن ، الأربعاء ، بضرورة الوقوف على عمود كهرباء ، يتواجد في شارع الفنادق على طريق البحر الميت ، نتيجة لمنظره "غير اللائق".

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ولفت المواطن عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا " ، أن العمود يثير استياء المارة ، حيث أن الشارع يرتاده السياح ، خاصة أن منطقة البحر الميت " منطقة سياحية" .

وأرسل صورا لـ"برنامج الوكيل" - مرفقة بالخبر - يبدو من خلالها أهمية تدخل الجهات المعنية لإزالة العمود ، نتيجة لتشوّه منظر المكان .

ومن جهته طالب الإعلامي محمد الوكيل ، بلدية سويمة التي تتبع لها المنطقة بمتابعة الشكوى لأهميتها .