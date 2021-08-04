الأربعاء 04-08-2021
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الأربعاء، 04-08-2021 10:25 ص

عمود كهرباء يثير استياء زوار البحر الميت

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صورة العمود التي وصلت "برنامج الوكيل"


الوكيل الإخباري - ناشد مواطن ، الأربعاء ، بضرورة الوقوف على عمود كهرباء ، يتواجد في شارع الفنادق على طريق البحر الميت ، نتيجة لمنظره "غير اللائق".

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ولفت المواطن عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا " ، أن العمود يثير استياء المارة ، حيث أن الشارع يرتاده السياح ، خاصة أن منطقة البحر الميت " منطقة سياحية" .

 

وأرسل صورا لـ"برنامج الوكيل" - مرفقة بالخبر -  يبدو من خلالها أهمية تدخل الجهات المعنية لإزالة العمود ، نتيجة لتشوّه منظر المكان .

 

ومن جهته طالب الإعلامي محمد الوكيل ، بلدية سويمة التي تتبع لها المنطقة بمتابعة الشكوى لأهميتها .

 




 

 


 

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