عوض .. اثقلته الهموم والامراض وبعد 17 عاماً يتلقى البشرى لتعود اليه الابتسامة

الوكيل الاخباري - أعاد الاعلامي محمد الوكيل الابتسامة للمواطن عوض الذي كان ضيفا له قبل 17 عاماً .

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وتلقى الاعلامي محمد الوكيل عبر برنامج الوكيل اتصالا هاتفيا من عوض بعد ان طلب المساعدة في علاج عينيه نظرا لمعاناته من ضعف في البصر في عين وعدم الابصار في العين الثانية .

واعاد الاعلامي محمد الوكيل الابتسامة لـ عوض باسترجاع ذكريات استضافته قبل 17 عاما وبدوره قام عوض بتقديم الشكر للاعلامي محمد الوكيل على دوره الكبير وجهوده في تامين العلاج لـ عوض .

وزف الاعلامي محمد الوكيل البشرى لـ عوض بتوفير علاجه وكل ما يستلزم لاكمال علاجه كما تم التبرع من احد موظفي سامح مول بمبلغ 1000 دينار .



