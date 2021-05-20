فارس لـبرنامج الوكيل: 1800 معتقل منذ بدء العدوان

الوكيل الإخباري - أوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أن عدد المعتقلين منذ بداية تصاعد العدوان وصل إلى أكثر من 1800 فلسطيني من بينهم أطفال ونساء، وجرحى، ومرضى.



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ولفت فارس ، الخميس ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن نسبة الاعتقالات الحالية شهدت زيادة عالية عما كانت عليه في سنوات سابقة .



وأشار أنه يتم اعتقال النشطاء الفلسطينيين ، ونشطاء الأحزاب ، وتابع " هنالك تهم يتم توجيههامن قبل المحاكم الإسرائيلية للفلسطينيين، حيث تختلف محاكمة أهالي الضفة الغربية عن محاكمة معتقلي الداخل الفلسطيني".



وقال " اعتقالات بالجملة بطريقة وحشية ، حيث يتم تفجير أبواب المنازل ، برفقة الكلاب البوليسية ، عدا عن الشتم والضرب بطريقة مسيئة (..) حملة التحريض واضحة لخلق مناخ قاسٍ من "الانتقام" من الفلسطينيين" .

وزاد فارس " يتم تعذيب 50% من المعتقلين ، وفق ما رُصد قبل الأحداث الأخيرة في فلسطين، وما زالت سياسة الاعتقالات الجرميّة يتم انتهاجها بطريقة مثيرة للإشمئزاز " .



