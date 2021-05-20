الخميس 20-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دعوات للفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى

وزير التربية يكشف خطة ' سد الفاقد التعليمي' لطلبة المدارس

النائب الظهراوي لـ الوكيل : لا جديد حول طرد سفير الاحتلال من المملكة

وفاتان و224 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

صُلح عمَّان تستمع لشهادة ممرضتين في حادثة مستشفى السلط

شاهد ..اشتباكات عنيفة بين متضامنين مع فلسطين ويهود في نيويورك

حملة شعبية لنشر خارطة فلسطين ..الحق المشروع

الاحتلال يمدد اعتقال أردنيين اثنين تسللا عبر الحدود

دكتورة من اليرموك لـ الوكيل : تضامنتُ مع فلسطين بطريقتي

السفير السوري لدى لبنان :الاعتداء على الناخبين السوريين بلبنان مؤلم

الخميس، 20-05-2021 11:02 ص

تعذيب للفلسطينيين في سجون الاحتلال

فارس لـبرنامج الوكيل: 1800 معتقل منذ بدء العدوان

غ
قدورة فارس


الوكيل الإخباري - أوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أن عدد المعتقلين منذ بداية تصاعد العدوان وصل إلى أكثر من 1800 فلسطيني من بينهم أطفال ونساء، وجرحى، ومرضى.

اضافة اعلان
 

ولفت فارس ، الخميس ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن نسبة الاعتقالات الحالية شهدت زيادة عالية عما كانت عليه في سنوات سابقة .

وأشار أنه يتم اعتقال النشطاء الفلسطينيين ، ونشطاء الأحزاب ، وتابع " هنالك تهم يتم توجيههامن قبل المحاكم الإسرائيلية للفلسطينيين، حيث تختلف محاكمة أهالي الضفة الغربية عن محاكمة معتقلي الداخل الفلسطيني".


وقال " اعتقالات بالجملة بطريقة وحشية ، حيث يتم تفجير أبواب المنازل ، برفقة الكلاب البوليسية ، عدا عن الشتم والضرب بطريقة مسيئة (..) حملة التحريض واضحة لخلق مناخ قاسٍ من "الانتقام" من الفلسطينيين" .

 

وزاد فارس " يتم تعذيب 50% من المعتقلين ، وفق ما رُصد قبل الأحداث الأخيرة في فلسطين، وما زالت سياسة الاعتقالات الجرميّة يتم انتهاجها بطريقة مثيرة للإشمئزاز " .

 

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
حم

هيئة حقوق الإنسان في غزة لـ برنامج الوكيل : تكنولوجيا الاحتلال بلا خطأ

ج

باحث سياسي لـبرنامج الوكيل : أحداث فلسطين أظهرت هشاشة الاحتلال

ج

برنامج الوكيل اليوم.. من قلوب الأردنيين إلى الشعب المناضل

ح

الهلال الأحمر الفلسطيني : انقطاع الإمدادات الغذائية في غزة

برنامج-الوكيل (17)

قائد المستشفى الميداني بغزة لـ برنامج الوكيل : نقدم خدماتنا لكل المحتاجين على مدار الساعة

برنامج-الوكيل (16)

المومني : الموقف الاردني من القضية الفلسطينية ثابت