في زمن قياسي .. تأمين عمل لمواطن ناشد عبر ' برنامج الوكيل'

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن يقطن في محافظة إربد ، بمساعدته في الحصول على عمل له، في ظلّ الحاجة الماسة له ، حيث أنه متزوج ولديه أطفال .

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جاء ذلك ، الخميس، عبر "برنامج الوكيل " ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث عبّر مواطن عن استيائه حيال ما وصفه بـ"الضمان المرتفع" ، متمنيّا أن يتم تأمين عمل له .

وفي زمن قياسي ، تم التواصل عبر البرنامج ، من قبل مواطن يملك "تكسي" ، مقابل ضمان بقيمة (12) دينار ، من منطلق عمل الخير ومساعدة الآخرين .

ويستمر "برنامج الوكيل" في الوقوف على مطالب المواطنين ، والعمل على تلبية مطالبهم .