الثلاثاء 24-11-2020
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في زمن قياسي .. فزعة أردنية لمساعدة مواطنين تواصلا مع برنامج الوكيل

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الثلاثاء، 24-11-2020 10:35 ص

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في زمن قياسي .. فزعة أردنية لمساعدة مواطنين تواصلا مع برنامج الوكيل

اهل الخير
توضيحية


الوكيل الإخباري - في زمن قياسي انهالت الاتصالات على "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثيــر إذاعة القوات المُسلحة الأردنية "راديو هلا" ، بعد تلقي البرنامج اتصالين لحالتين انسانيتين، الثلاثاء، استعطفت الأردنيين.

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الحالة الأولى ، عندما تواصل مواطن ، مع البرنامج ، لمناشدة أصحاب الأيادي البيضاء ، في سبيل مساعدته لتأمين جهاز "لاب توب" لابنتــه الجامعية .

 

وقد لفت المواطن ، أن ضيق الحال يحول دون تمكّنه من توفير الجهاز ، الأمر الذي أدى إلى استياء ابنته، التي تقوم باستخدام جهازها الخلوي من أجل تقديم امتحاناتها الجامعية عبر المنصة الخاصة ، علما أنه يعيش في محافظة إربد .

 

وقد تلقّى الإعلامي محمد الوكيل ، اتصالات من المواطنين ، في سبيل تأمين الجهاز للمواطن ، عدا عن رسائل صوتية لأردنيين أبدوا استعـــدادهم لمدّ يدّ المساعـــدة للمواطن .

 

وقد تم تأمين الجهاز ، من قبل أحد المواطنين ، متعهدّا بإيصاله.

 

الحالة الثانية ، لمواطن يقطن في الهاشمــي الشمالي، بالعاصمة عمّان ، اشتكى عدم توفّر أثاث في منزله ، نتيجة لظروفه السيئة، حيث أن لديه (5) أبناء .

 

وليس بغريب على فزعة الأردنيين ، حيث قدّم كثيرون يدّ العون والمساعدة المادية والعينية ، للمواطن ، الذي بكى على الهواء مباشرة ، فرحا بما استمع إليه من "أهل الخيــر"، الذين جادوا بما لديهم ولو بالقليل، لتأمينه بالأثاث ، خاصة في فصل الشتاء.

 

وما زال "برنامج الوكيل" ، يتلقى العديد من الاتصالات والرسائل الصوتية لمساعدة من يتّـــصفون بــ"غنى النفس"، بالرغم من الظروف السيئة التي تعصف بالأردنييــن في ظلّ جائحة كورونا.

 

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