الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 10:54 ص

شكوى عبر "برنامج الوكيل"

قرار سعودي يثير استياء سائقي الشاحنات الأردنية

ت
تعبيرية


الوكيل الإخباري - عبّر مواطن يعمل سائق شاحنة ، عن استيائه حيال قرار المملكة العربية السعودية ، القاضي بعدم إدخال الشاحنات التي سبق سنة صنعها عام 2000، إلى السعودية.

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وأشار المواطن ، الخميس ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن هنالك تكدّسا في الشاحنات الأردنية على الحدود  نتيجة للقرار، ما يُكبّد السائقين خسائر فادحة، في ظلّ حاجتهم المادية .

 

وناشد عبر البرنامج الحكومة بمخاطبة السلطات السعودية ، لإعادة النظر في القرار ، الذي يثقل كاهل العديد من العائلات الأردنية .

 


 




 

 


 

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