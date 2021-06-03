قرار سعودي يثير استياء سائقي الشاحنات الأردنية

الوكيل الإخباري - عبّر مواطن يعمل سائق شاحنة ، عن استيائه حيال قرار المملكة العربية السعودية ، القاضي بعدم إدخال الشاحنات التي سبق سنة صنعها عام 2000، إلى السعودية.

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وأشار المواطن ، الخميس ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن هنالك تكدّسا في الشاحنات الأردنية على الحدود نتيجة للقرار، ما يُكبّد السائقين خسائر فادحة، في ظلّ حاجتهم المادية .

وناشد عبر البرنامج الحكومة بمخاطبة السلطات السعودية ، لإعادة النظر في القرار ، الذي يثقل كاهل العديد من العائلات الأردنية .