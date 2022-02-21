الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

وفيات الإثنين 21-2-2022

انخفاض اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 164 ألفا و 392 إصابة

كيف نفرق بين الانفلونزا وكورونا ؟ عضو الأوبئة البكري يجيب

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

بدء اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية اليوم

الجامعة الأردنية: بدء استقبال طلبات التفوق الرياضي الثلاثاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ارتفاع أسعار النفط عالميا

قانونية النواب تناقش مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب

مجلس النواب ينظر اليوم في مقترح تعديل نظامه الداخلي

الإثنين، 21-02-2022 08:42 ص

كيف نفرق بين الانفلونزا وكورونا ؟ عضو الأوبئة البكري يجيب

كورونا الوكيل


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أوضح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور فارس البكري أن أعراض الأنفلونزا الموسمية مشابهة لأعراض فيروس كورونا منوها أنه من الصعب التمييز بينهم .

اضافة اعلان


وأضاف البكري اليوم الإثنين"برنامج الوكيل عبر راديو هلا" أن أعراض الإنفلونزا الموسمية " حرارة٬ سعال٬ تعب في العضلات٬ ضيق بالتنفس٬ احتقان بالأنف" ذاكرا أنه مشابهة لأعراض فيروس كورونا .


وأشار أن الطريقة الوحيدة للتمييز بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا إجراء فحص الـ "PCR ".


وبين البكري أن الإنفلونزا الموسمية تنتشر خلال فصل الشتاء مؤكدا أن العدوى تنحسر مع بداية شهر نيسان.


ودعا إلى تلقي المطعوم الموسمي للإنفلونزا في بداية كل فصل شتاء للوقاية من العدوى محذرا تلقي أي مطعوم إذا كان الشخص يعاني من أعراض الحمى.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صور

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

220221514110207715518

الشاعر: انخفاض أسعار العُمرة 70 ديناراً بعد إلغاء فحص كورونا

سير

السير: الكثافة المرورية في العاصمة بسبب عودة المدارس والضباب

التعليم العالي٢

التعليم العالي: مهلة أخيرة حتى الثالثة عصر اليوم لتسديد رسوم القبول الموحد

مدرسة٥

التربية : العودة الآمنة للمدارس مرهونة بالإلتزام في البروتوكول الصحي

علم الاردن

حجاوي: نتوقع انحسار موجة كورونا قبل رمضان

أخبار متعلقة
مدرسة٥

التربية : العودة الآمنة للمدارس مرهونة بالإلتزام في البروتوكول الصحي

علم الاردن

حجاوي: نتوقع انحسار موجة كورونا قبل رمضان

وزارة عمل 3

وزارة العمل : إجازة الإصابة بكورونا تحتسب إجازة مرضية

0L5A1628 - Copy

البلبيسي: اصابات كورونا قد ترتفع 30% مع نهاية الاسبوع الحالي

لقاح 4

الصحة : 50 ٪؜ من طلبة التوجيهي تلقوا لقاح كورونا

M63A0712

الصحة : كافة نتائج فحوصات "بي سي آر" المتأخرة ستظهر اليوم