كيف نفرق بين الانفلونزا وكورونا ؟ عضو الأوبئة البكري يجيب

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أوضح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور فارس البكري أن أعراض الأنفلونزا الموسمية مشابهة لأعراض فيروس كورونا منوها أنه من الصعب التمييز بينهم .

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وأضاف البكري اليوم الإثنين"برنامج الوكيل عبر راديو هلا" أن أعراض الإنفلونزا الموسمية " حرارة٬ سعال٬ تعب في العضلات٬ ضيق بالتنفس٬ احتقان بالأنف" ذاكرا أنه مشابهة لأعراض فيروس كورونا .



وأشار أن الطريقة الوحيدة للتمييز بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا إجراء فحص الـ "PCR ".



وبين البكري أن الإنفلونزا الموسمية تنتشر خلال فصل الشتاء مؤكدا أن العدوى تنحسر مع بداية شهر نيسان.



ودعا إلى تلقي المطعوم الموسمي للإنفلونزا في بداية كل فصل شتاء للوقاية من العدوى محذرا تلقي أي مطعوم إذا كان الشخص يعاني من أعراض الحمى.