لجنة الأوبئة تتوقع انحسار الموجة الثالثة من كورونا الأسبوع القادم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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قال المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية وعضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور مهند النسور إن المملكة تقترب من ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا متوقعا أن تبدأ إصابات كورونا بالانخفاض وانحسار الموجة بداية الأسبوع القادم.



وأضاف النسور اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" بشأن متحور أوميكرون أنه سريع الانتشار أكثر من متحور دلتا .



وأشار إلى أن جميع المطاعيم فعالة ضد متحور أوميكرون منوها إلى ضرورة تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح لمحاربة المتحور الجديد.



وبين أن ٨٢٪ من نسبة إدخال المستشفيات بسبب كورونا هم من الأشخاص غير المطعمين و٨٧٪ من حالات الوفيات بكورونا لأشخاص غير المطعمين.



ودعا المواطنين لتلقي لقاح كورونا للحماية من الفيروس والحد من انتشاره.



