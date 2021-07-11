الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 09:38 ص

للمسافرين إلى السعودية .. توجه لإعطاء متلقي سينوفارم جرعة إضافية من لقاحات أخرى

سي


الوكيل الإخباري - تبحث وزارة الصحة مع السلطات السعودية اعتماد اللقاح الصيني "سينوفارم" ، نتيجة لحالة الإرباك التي تسيّطر على الكثيرين ، لعدم تمكّنهم من السفر إلى المملكة العربية السعودية .

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جاء ذلك ، على ضوء شكاوي حطّت على "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حول عدم اعتماد اللقاح الصيني من الجانب السعودي ، بالرغم من اعتماده من منظمة الصحة العالمية  .

 

من جانبه أوضح الإعلامي محمد الوكيل ، أن وزارة الصحة ستتجه لإعطاء جرعة إضافية من لقاحات أخرى عن  الـ"سينوفارم" لمتلقي الجرعة الأولى ، بعد (3) أشهر، لغايات مساعدتهم على السفر .

 

 

 




 

 


 

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