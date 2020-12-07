مؤشرات إيجابية لإلغاء الحظر الشامل الجمعة

الوكيل الإخباري - مؤشر إيجابي جديد ، بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة ، حيث انخفض عدد الإصابات بالفيروس أمس الأحد إلى (2576) إصابة ، الامر الذي يعني زيادة التزام الأردنيين بإجراءات الصحة والسلامة العامة ، من خلال ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي .



وتمّ الحديث في هذا الشأن ، الإثنين ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا".



وبين الإعلامي محمد الوكيل ، أن الأمر يتطلب استمرار الالتزام بتلك الإجراءات للوصول إلى الهدف المنشود ، وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي .



ولفت أن هنالك انخفاضا واضحا بعدد الوفيات أمس ، حيث بلغت (46) حالة وفاة ، مقارنة بعددها خلال الأسابيع الماضية .



كما نوّه أن عدد الحالات التي أُدخِلت أمس الأحد في المملكة، للعلاج في المستشفيات المعتمدة (194) حالة، فيما غادرت (177) حالة المستشفيات بعد شفائها، الامر الذي يعتبر مؤشرا إيجابيا آخرا .

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وفي تصريحات حكومية ، سابقة ، أوضح مسؤولو وزارة الصحة ، أن قرارات قادمة "مبشّرة" للأردنيين ، في حال انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس ، أهمها قرار الحظر الشامل الجمعة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي ، ما يعني ضرورة التقيّد بالإجراءات الحكومية ، على وقع التفاؤل بأن يتم توفير اللقاح ضد كورونا في الربع الأول من العام القادم .

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