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الأربعاء، 02-12-2020 10:38 ص

نحو (8) حالة شفاء خلال يوم

مؤشرات إيجابية لانحسار كورونا في المملكة

ع
توضيحية


الوكيل الإخباري - بعيدا عن تحدّيات المملكة ، فيما يتعّلق بجائحة كورونا ، خصص الإعلامي محمد الوكيل ، اليوم الأربعاء ، مساحة واسعة للحديث ، عن معطيات إيجابية حول مستجدّات الوضع الوبائي الراهـن .

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وعلى ضوء ذلك فقد بين الإعلامي الوكيل عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن عدد حالات الشفاء أمس الثلاثاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ (7,933) حالة أي نحو (8) آلاف حالة، ما يعتبر مؤشـّرا إيجابيا .

 

ولفت أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى (162,959) حالة.

 

كما وأشار الإعلامي الوكيل أن نسبة نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا الإيجابية- المصابون بالفيروس - ، أمس الثلاثاء بلغت 16,1%، من عدد الفحوصات الإجمالي( 2,6050)، وتعتبر نسبة قليلة .

 

وتطرّق في حديثه حول اللقاح ضد فيروس كورونا ، حيث سيكون متوفّرا في الأردن خلال الربع الأول من العام المقبل .

 

تلك المؤشرات إيجابية ، على وقع الأمل أن يتم الانتهاء من الوباء ، من خلال تضافر جهود المواطنين مع الإجراءات الحكومية ، التي من شأنها كبح جماح تفشّي الفيروس، من خلال الالتــزام بارتداء الكمّــامات والعمل بالتباعد الجسدي .

 

"برنامج الوكيل" ، اليوم ، تطرّق إلى كلّ ما يدعي التفاؤل ، لانحسار الجائحة في أقرب ممكن ، وكل الأمل أن يتبدّد الكابوس العالمي.

 

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