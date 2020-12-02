مؤشرات إيجابية لانحسار كورونا في المملكة

الوكيل الإخباري - بعيدا عن تحدّيات المملكة ، فيما يتعّلق بجائحة كورونا ، خصص الإعلامي محمد الوكيل ، اليوم الأربعاء ، مساحة واسعة للحديث ، عن معطيات إيجابية حول مستجدّات الوضع الوبائي الراهـن .

اضافة اعلان



وعلى ضوء ذلك فقد بين الإعلامي الوكيل عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن عدد حالات الشفاء أمس الثلاثاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ (7,933) حالة أي نحو (8) آلاف حالة، ما يعتبر مؤشـّرا إيجابيا .

ولفت أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى (162,959) حالة.

كما وأشار الإعلامي الوكيل أن نسبة نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا الإيجابية- المصابون بالفيروس - ، أمس الثلاثاء بلغت 16,1%، من عدد الفحوصات الإجمالي( 2,6050)، وتعتبر نسبة قليلة .

وتطرّق في حديثه حول اللقاح ضد فيروس كورونا ، حيث سيكون متوفّرا في الأردن خلال الربع الأول من العام المقبل .

تلك المؤشرات إيجابية ، على وقع الأمل أن يتم الانتهاء من الوباء ، من خلال تضافر جهود المواطنين مع الإجراءات الحكومية ، التي من شأنها كبح جماح تفشّي الفيروس، من خلال الالتــزام بارتداء الكمّــامات والعمل بالتباعد الجسدي .

"برنامج الوكيل" ، اليوم ، تطرّق إلى كلّ ما يدعي التفاؤل ، لانحسار الجائحة في أقرب ممكن ، وكل الأمل أن يتبدّد الكابوس العالمي.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





