الأربعاء 21-04-2021
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مؤشرات على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

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الخرابشة يكشف للوكيل طريقة الوصول الى نسبة ايجابية 5% في فحوصات كورونا

الأربعاء، 21-04-2021 08:51 ص

رسالة للإقبال على التطعيم

مؤشرات على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

تفا
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الأخباري - عبّر الإعلامي محمد الوكيل عن تفاؤله ، بتحسّن الوضع الوبائي الراهن ، بحسب أرقام الإصابات بفيروس كورونا .

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ولفت الإعلامي الوكيل ، الأربعاء ، عبر "برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن العاصمة عمان ، شهدت تراجعا في عدد الإصابات بالفيروس ، ما يعني أن هنالك مؤشرات إيجابية  في المملكة ، تشير إلى إمكانية حسر الوباء ، والمؤشر الآخر زيادة نسبة الإقبال على التطعيم خلال الفترة الحالية ، ما يعني قناعة الأردنيين بأهمية تلقي اللقاح.

 

وأوضح أن نسبة الفحوصات الإيجابية ، انخفضت عن السابق، عدا عن ارتفاع نسبة حالات الشفاء من الفيروس.

 

ووجّه الإعلامي الوكيل رسالة إلى الأردنيين بضرورة التسجيل عبر المنصّة الخاصة لذلك ، وقال " ثبت علميا أنه في حال الإصابة بالفيروس ، بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح ، فإن الإعراض ستكون خفيفة وبالكاد تُذكر".

 

وبيّن أن اللقاح أمر ضروري في المرحلة الحالية ، خاصة لفئة كبار السن ، ومن يعانون الأمراض المزمنة ، داعيا إلى التسجيل في المنصّة بأسرع وقت ممكن ، حمايةً للمواطنين ومن حولهم.

 

وشدّد الإعلامي الوكيل ، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ، كارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي .

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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