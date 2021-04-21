مؤشرات على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

الوكيل الأخباري - عبّر الإعلامي محمد الوكيل عن تفاؤله ، بتحسّن الوضع الوبائي الراهن ، بحسب أرقام الإصابات بفيروس كورونا .

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ولفت الإعلامي الوكيل ، الأربعاء ، عبر "برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن العاصمة عمان ، شهدت تراجعا في عدد الإصابات بالفيروس ، ما يعني أن هنالك مؤشرات إيجابية في المملكة ، تشير إلى إمكانية حسر الوباء ، والمؤشر الآخر زيادة نسبة الإقبال على التطعيم خلال الفترة الحالية ، ما يعني قناعة الأردنيين بأهمية تلقي اللقاح.

وأوضح أن نسبة الفحوصات الإيجابية ، انخفضت عن السابق، عدا عن ارتفاع نسبة حالات الشفاء من الفيروس.

ووجّه الإعلامي الوكيل رسالة إلى الأردنيين بضرورة التسجيل عبر المنصّة الخاصة لذلك ، وقال " ثبت علميا أنه في حال الإصابة بالفيروس ، بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح ، فإن الإعراض ستكون خفيفة وبالكاد تُذكر".

وبيّن أن اللقاح أمر ضروري في المرحلة الحالية ، خاصة لفئة كبار السن ، ومن يعانون الأمراض المزمنة ، داعيا إلى التسجيل في المنصّة بأسرع وقت ممكن ، حمايةً للمواطنين ومن حولهم.

وشدّد الإعلامي الوكيل ، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ، كارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي .