مباشر| انطلاق حملة خير الاردن عبر "مجموعة الراية" لتأمين وجبات غذائية للأشقاء في غزة خلال شهر رمضان

الوكيل الاخباري - انطلقت قبل قليل حملة خير الاردن عبر البث المفتوح المشترك لإذاعات مجموعة الراية الإعلامية (راديو هلا، جيش إف إم، Bliss 104,3)، ، وبالتعاون مع وقفية خير الأردن لجمع التبرعات لتأمين وجبات غذائية جاهزة، لأهلنا في غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وستمتد الحملة تحت عنوان (#خير_الأردن) لغاية الساعة السابعة مساءً لنستقبل تبرعاتكم عبر الوسائل التالية :
ارقام التواصل والتبرع مباشرة :
065820077 أو 065820088
او على حساب كلك على الرقم : 0798839444
او على الحساب البنكي / البنك العربي الإسلامي على الرقم 90909501
أو البنك الاسلامي الاردني / 2298530
وتُنفذ الحملة لتجهيز وإرسال وجبات غذائية لرمضان للأشقاء في غزة من خلال وقفية "ثريد" وشركة الولاء وايصالها من خلال القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
https://www.hala.jo/%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%8a%d8%b9/