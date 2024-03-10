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الأحد، 10-03-2024 07:46 ص

مباشر| انطلاق حملة خير الاردن عبر "مجموعة الراية" لتأمين وجبات غذائية للأشقاء في غزة خلال شهر رمضان

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الوكيل الاخباري - انطلقت قبل قليل حملة خير الاردن عبر البث المفتوح المشترك لإذاعات مجموعة الراية الإعلامية (راديو هلا، جيش إف إم، Bliss 104,3)، ، وبالتعاون مع وقفية خير الأردن لجمع التبرعات لتأمين وجبات غذائية جاهزة، لأهلنا في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

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وستمتد الحملة تحت عنوان (#خير_الأردن) لغاية الساعة السابعة مساءً لنستقبل تبرعاتكم عبر الوسائل التالية : 


ارقام التواصل والتبرع مباشرة : 
065820077  أو  065820088
او على حساب كلك على الرقم : 0798839444


او على الحساب البنكي / البنك العربي الإسلامي على الرقم 90909501
أو البنك الاسلامي الاردني / 2298530


وتُنفذ الحملة لتجهيز وإرسال وجبات غذائية لرمضان للأشقاء في غزة من خلال وقفية "ثريد"  وشركة الولاء وايصالها من خلال القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

 

https://www.hala.jo/%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%8a%d8%b9/

 




 

 


 

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