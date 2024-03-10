مباشر| انطلاق حملة خير الاردن عبر "مجموعة الراية" لتأمين وجبات غذائية للأشقاء في غزة خلال شهر رمضان

الوكيل الاخباري - انطلقت قبل قليل حملة خير الاردن عبر البث المفتوح المشترك لإذاعات مجموعة الراية الإعلامية (راديو هلا، جيش إف إم، Bliss 104,3)، ، وبالتعاون مع وقفية خير الأردن لجمع التبرعات لتأمين وجبات غذائية جاهزة، لأهلنا في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

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وستمتد الحملة تحت عنوان (#خير_الأردن) لغاية الساعة السابعة مساءً لنستقبل تبرعاتكم عبر الوسائل التالية :



ارقام التواصل والتبرع مباشرة :

065820077 أو 065820088

او على حساب كلك على الرقم : 0798839444



او على الحساب البنكي / البنك العربي الإسلامي على الرقم 90909501

أو البنك الاسلامي الاردني / 2298530



وتُنفذ الحملة لتجهيز وإرسال وجبات غذائية لرمضان للأشقاء في غزة من خلال وقفية "ثريد" وشركة الولاء وايصالها من خلال القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.