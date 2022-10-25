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الثلاثاء، 25-10-2022 09:22 ص

مجاهد يكشف أعلى نسبة كسوف تشهدها المملكة اليوم

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الوكيل الإخباري - رصد 
قال الخبير الفلكي عماد مجاهد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والمشرف على فعالية الرصد في الأردن إن الكسوف الجزئي بالأمر الطبيعي محذراً من النظر بشكل مباشر إلى الشمس خلال ذروة الكسوف.

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وأضاف مجاهد اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن ذروة الكسوف الجزئي في المملكة ستكون من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الثالثة حيث انه سيستمر لساعتين فقط.


وأشار يمكن النظر إلى الكسوف لفترة قصيرة من خلال النظرات المخصصة له منوهاً ان نسبة الكسوف في العاصمة عمان تصل إلى 46% .


وتابع" أن أعلى نسبة كسوف تشهدها المملكة تصل إلى 49% في منطقة الرويشد اليوم الثلاثاء".


وحول الكسوف الكلي قال مجاهد إن المملكة ستشهد كسوفاً كلياً بتاريخ 2-8- 2027 سيكون واضحاً في جنوبي محافظة العقبة .


وتشهد سماء الأردن،اليوم الثلاثاء كسوفا جزئيا للشمس وهو الحدث الفلكي الأهم في سماء المملكة خلال العام الحالي 2022 علماً أن الكسوف سيبدأ في العاصمة عمّان عند الساعة 12 و59 دقيقة و13 ثانية ظهرا بالتوقيت الصيفي ويستمر حتى الذروة التي ستكون عند الساعة الواحدة و13 دقيقة و22 ثانية، حيث يحجب القمر 46 بالمئة من قرص الشمس وهي اعلى نسبة حجب في سماء العاصمة.


ويبدأ القمر بالابتعاد عن قرص الشمس حتى ينتهي الكسوف عند الساعة 3 و23 دقيقة و49 ثانية عصرا، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئي في عمّان ساعتين و24 دقيقة و35 ثانية.


 




 

 


 

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