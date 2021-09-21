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الثلاثاء، 21-09-2021 08:20 ص

مدارس المدار تقدم منحة دراسية للطفل الذي أثار تعاطف الأردنيين

تم
مدارس المدار الدولية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - من منطلق الإنسانية ومن منطلق المسؤولية المجتمعية بادر مدير عام مدارس المدار الدولية الخاصة الدكتور محمد أبزاخ بتقديم منحة دراسية كاملة لمدة عامين يتم تجديدها لطفل مصاب بسرطان الدماغ ، ومنحة لشقيقه كذلك.

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جاء ذلك ، بعد مناشدة مؤثرة لمواطنة أمس الاثنين عبر " برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"  ، نتيجة لرفض إحدى المدارس الخاصة بإلحاق طفلها البالغ من العمر 7 سنوات بالمدرسة نتيجة لحالته الصحية ( أنقر هنا) .

 

الدكتور أبزاخ تحدّث مع الإعلامي محمد الوكيل الثلاثاء ، معلنا عن المنحة التي باتت مصدر سعادة لوالدة الطفل ، حيث ظهر خلال كلماتها على الهواء مباشرة مدى السعادة التي حصدتها من هذا الخبر .

 

الدكتور أبزاخ ، رجل الإنسانية ، جعل من بوصلته في حب الآخرين وسيلة للوقوف مع من يحتاج المساعدة ، حيث فعل الخير الذي بات ميزة أساسية في المجتمع الأردني .

 

وعبّر أبزاخ عن سعادته في إدخال الفرحة إلى قلب العائلة ، حيث أثار بكاء والدة الطفل الأردنيين ، منهالين بعبارات الدعاء بالشفاء لطفلها الذي يستعد للالتحاق بالمدرسة الخاصة على وقع فرحته .

 

القصة واقعية والألم واضح المعالم فيها ، والنهاية سعيدة بفضل الله عزوجل أولا وبفضل الدكتور محمد أبزاخ الذي تعهّد أن يقف مع الطفل وأن يُعيد له الأمل والتفاؤل نتيجة لما ستقدمه المدرسة من مساعدة له ، حيث برنامج الوكيل الذي ألقى الضوء على الطفل الذي أثار تعاطف الأردنيين.

 

وما زالت مدارس المدار الدولية تسجل بصمات واضحة من خلال تعليمها المتميز والكوادر التعليمية التي من شأنها الارتقاء بمستوى تعليم الطلبة لرفد الأردن بأجيال واعدة.

 

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