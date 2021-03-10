الأربعاء 10-03-2021
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الأربعاء، 10-03-2021 02:03 م

مدير مستشفى الجامعة الاردنية : اماكن مخصصة لمرضى كورونا داخل الطوارئ

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قالت مواطنة عبر برنامج الوكيل انها راجعت مستشفى الجامعة الاردنية وهي مصابة بفيروس كورونا واكدت انها جلست في قاعة الانتظار دون اي تشديد او متابعة من قبل الكوادر الطبية هناك .

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من جهته قال مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية الاستاذ الدكتور إسلام مساد ان طوارئ مستشفى الجامعة تستقبل حالات كورونا ويتم التعامل معها ضمن اشد الاجراءات الوقائية .

 

واكد مساد ان اي شخص يراجع الطوارئ يتم عمل فحص كورونا له وعند ظهور نتيجة الفحص يتم تحديد مكان الذي يجب ان يجلس به داخل الطوارئ .

 

واكد مساد ان اماكن تواجد مصابي كورونا في الطوارئ مغلق ولا يسمح لاحد بالدخول الى تلك المنطقة الا المصابين بكورونا او الكوادر الطبية وهذا الاجراء يشمل ايضا الاشعة والمختبرات في الطوارئ .

 

اما الشخص غير المصاب بكورونا فيتم توجيهه الى اماكن لا يتواجد فيها اي مصاب بكورونا ضمن تشديدات صحية ووقائية .

 

واكد الدكتور مساد ان الطاقة الاستيعابية لمصابي كورونا في المستشفى وصلت الى الحد الاعلى ويتم حاليا تجهيز عدد من اقسام المستشفى الاضافية لاستيعاب اعداد اضافية من مصابي كورونا . 

 


 




 

 


 

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