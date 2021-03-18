مستشفى الجامعة الاردنية لـ الوكيل : دوام جميع الموظفين سيبقى على البصمة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير مستشفى الجامعة الاردنية الدكتور اسلام مساد رداً على شكوى تقدم بها أحد المواطنين عبر برنامج الوكيل حول البصمة المخصصة للموظفين داخل المستشفى ان وجود البصمة ضروري ليلتزم جميع الموظفين بالدوام .

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واوضح الدكتور مساد ان هناك معقم بجانب البصمة وعندما يقوم الموظف بالضغط على البصمة في الدخول والخروج يجب ان يستخدم المعقم مضيفا ان الدراسات العالمية اثبتت ان البصمة ليست ناقلة لفيروس كورونا .

وقال الدكتور مساد ان الهدف من البصمة هو التزام جميع الموظفين بالدوام مشيرا الى ان المملكة الان تعيش حالة استثنائية ويجب على الجميع بذل كل الطاقات الممكنة للحد من هذا الوباء .



