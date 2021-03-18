الخميس 18-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزارة السياحة : إغلاق 8 منشآت لعدم التزامها

الأمن يحقق في فيديوهات تصنيع زجاجات المولوتوف

تأجيل أقساط قروض الأسر المنتجة

مواطن يطعن ابنته في عمان

الصحة: مطعوم كورونا لا يغني عن الوقاية

إصابة مدير الغذاء والدواء بكورونا

دودين : لا بد من إعادة فتح البلد الصيف المقبل

تعليق الدوام بإدارة مياه المفرق اليوم بسبب كورونا

سائقو التكسي لـ برنامج الوكيل : التزام واضح بارتداء الركاب للكمامة

مكافحة الأوبئة : لا توصية بتطبيق الحظر الشامل السابق

الخميس، 18-03-2021 09:45 ص

مستشفى الجامعة الاردنية لـ الوكيل : دوام جميع الموظفين سيبقى على البصمة

unnamed


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير مستشفى الجامعة الاردنية الدكتور اسلام مساد رداً على شكوى تقدم بها أحد المواطنين عبر برنامج الوكيل حول البصمة المخصصة للموظفين داخل المستشفى ان وجود البصمة ضروري ليلتزم جميع الموظفين بالدوام .

اضافة اعلان
 

واوضح الدكتور مساد ان هناك معقم بجانب البصمة وعندما يقوم الموظف بالضغط على البصمة في الدخول والخروج يجب ان يستخدم المعقم مضيفا ان الدراسات العالمية اثبتت ان البصمة ليست ناقلة لفيروس كورونا . 

 

وقال الدكتور مساد ان الهدف من البصمة هو التزام جميع الموظفين بالدوام مشيرا الى ان المملكة الان تعيش حالة استثنائية ويجب على الجميع بذل كل الطاقات الممكنة للحد من هذا الوباء . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6ce2e65ab613c1c7e1ab8b8187f68871

سائقو التكسي لـ برنامج الوكيل : التزام واضح بارتداء الركاب للكمامة

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

برنامج الوكيل يستجيب فورا لاتصال مواطن طلب المساعدة في اجراء فحص كورونا

8a0331bf-039c-421f-b2f7-a23200d33c9a

مواطنون عبر برنامج الوكيل : استهتار البعض أدى الى تفاقم الوضع الوبائي

920205123757516996534

نصير لـ الوكيل : كوادر مستشفى الامير حمزة تقوم بواجبها على أكمل وجه

1120204102423452124728

مهيدات لـ برنامج الوكيل : لقاح استرازينيكا آمن وما يُشاع غير صحيح

d754e43e-b377-4884-8673-c48239b97f8b

تضامن وتعاطف شعبي واسع مع حادثة السلط المفجعة والسبت الحزين في المملكة

أخبار متعلقة
d754e43e-b377-4884-8673-c48239b97f8b

تضامن وتعاطف شعبي واسع مع حادثة السلط المفجعة والسبت الحزين في المملكة

8a0331bf-039c-421f-b2f7-a23200d33c9a

مدير مستشفى الجامعة الاردنية : اماكن مخصصة لمرضى كورونا داخل الطوارئ

820201714300179657383

مستشفى الامير حمزة لـ الوكيل : الانتهاء من الصيانة قريبا ونستقبل المرضى في العيادات

-1087543203 (1)

بالصور - فوضى في حركة السير بالقرب من مستشفى جرش الحكومي