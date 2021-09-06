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الإثنين، 06-09-2021 09:45 ص

مستشفى الجامعة لـ برنامج الوكيل : 40 عملية عظمى للعيون أسبوعيا

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس شعبة العيون ونائب المدير العام للشؤون الادارية في مستشفى الجامعة الاردنية، الدكتور نخلة أبو ياغي ، أنه حدث عطل في جهاز قياس عدسة العين داخل المستشفى وتم طلب عطاء لشراء جهاز جديد، علما أن تكلفة قياس العدسة في المختبرات الخاصة تصل إلى (30) دينارا .

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كما ولفت أبو ياغي الاثنين عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن الغاز الجراحي الخاص لعمليات العيون نفذ أيضا في المستشفى وتم طرح عطاء لشراء الأسطوانات الخاصة بالغاز .

 

وبين خلال حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أن مستشفى الجامعة يقع عليه مسؤولية كبيرة في علاج المرضى ، ضمن المخصصات المتاحة لديه من قبل وزارة الصحة .

 

وكشف أبو ياغي أنه يتم إجراء نحو 40 عملية عظمى في العيون أسبوعيا داخل مستشفى الجامعة ، ونحو 200 عملية صغرى .

 

جاء ذلك ردا على شكوى مواطن يفيد من خلالها إلى عدم توفر جهاز خاص لقياس عدسة العين ونفاذ الغاز الجراحي الخاص بالعيون في مستشفى الجامعة الأردنية لغايات إجراء عملية جراحية لعين والدته ما حدا به إلى التوجه إلى أحد المختبرات الخاصة بالرغم من أنها- والدته - "مؤمّنة " .

 

 

 

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