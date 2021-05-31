مستشفى الحكمة بالزرقاء يستجيب لمناشدة عبر ' برنامج الوكيل '

الوكيل الإخباري - أكد المدير التنفيذي لمستشفى الحكمة في الزرقاء، أحمد الخزاعلة ، أنه سيتم الوقوف على حالة المواطن "خضر" ، لتلقي العلاج اللازم بشأن غسيل الكلى ، واتخاذ الإجراءات العلاجية بهدف التخفيف عنه معاناته.

اضافة اعلان



جاء ذلك بعد اتصال المواطن مع "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" (أنقر هنا) .

ومن جهته، لفت الخزاعلة للإعلامي محمد الوكيل أن مستشفى الحكمة يتضمن (80) سريرا ، ويتضمن كافة التخصصات ، باستثناء جراحة القلب .

وأشار أن المستشفى يقدم الخدمات اللازمة للمراجعين على أكمل وجه .