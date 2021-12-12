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الأحد، 12-12-2021 09:53 ص

مستشفى الزرقاء : سنتابع شكوى تعطل جهاز التنفس الاصطناعي

مستشفى الزرقاء الحكومي (3)


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة


أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور محمود دولة أنه يوجد 10 غرف تعمل يوميا للعمليات الجراحية الكبرى مضيفا أنه يوجد غرف أخرى للعمليات الصغرى و اليومية .

ورد دولة اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" على شكوى بشأن تعطل جهاز التنفس الإصطناعي في غرفة العمليات أنه سيتابع الأمر .

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وأنشئ المستشفى، بأمر من جلالة الملك عبدلله الثاني ، بعد أن لمس معاناة المواطنين عن قرب خلال زيارات متعددة إحداها مفاجئة إلى المستشفى القديم، حيث تبرع جلالته بقطعة أرض لبناء المستشفى ليكون صرحا طبيا متقدما يسهم في النهوض بالواقع الصحي للمواطنين في المحافظة والمناطق المجاورة لها.


 




 

 


 

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