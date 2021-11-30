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مستشفى حمزة : نتابع صرف المكافآت المالية لأطباء برنامج الاقامة الطبية

الثلاثاء، 30-11-2021 08:55 ص

مستشفى حمزة : نتابع صرف المكافآت المالية لأطباء برنامج الاقامة الطبية

طب


الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح ابو طربوش إن أطباء برنامج الاقامة الطبية لهم مكافأة مالية تقدر بـ 750 دينار موضحا أن مكافأتهم بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء وموافقة من وزارة المالية .

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وأضاف طربوش عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أنه سيتم اشتراك أطباء الإقامة الطبية في الضمان الاجتماعي خلال الفترة القادمة منوها أنه يتابع أمر صرف مستحقاتهم في أقرب وقت .


وكان عدد من الأطباء عددهم 28 يعملون في مستشفى الأمير حمزة طالبوا بصرف مكافأة مالية وفق ما قرر به وزير الصحة فراس الهواري بإلغاء عمل أطباء الإقامة دون راتب . 


 




 

 


 

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