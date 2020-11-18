مشاهد متسولين تثير قلق الأردنيين

الوكيل الإخباري - ناشد مواطنون مُـجدّدا ، وزارة التنمية الاجتماعية ، العمل على ضبط متسولين ، يتواجدون في عدد من المناطق بالعاصمة عمّان ، ومحافظات أخرى.

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جاء ذلك ، اليوم الأربعاء ، عبــر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، بعد اتصال هاتفي من مواطنة تشكو من وجود متسولين ، الأمر الذي يثير قلق الأردنيين في ظلّ جائحـة كورونا، حيث انهالت الاتصالات والرسائل الصوتية على البرنامج ، للشكوى في ذات الشأن.

مواطنون ، عبّروا للإعلامي محمد الوكيل عن استيائهم حيال هؤلاء الـذين يتواجدون في عدد من المناطق، لغايات جمع المال ، الأمر الذي يتطلّب وقفة جادّة ، من قبل وزارة التنمية ، للحيلولة دون تفاقمه .

وشارك أردنيون على الهواء ، تجاربهم مع "متسولين" بأسماء المناطق التي يتواجدون فيها ، حيث هنالك من يدّعي منهم معاناته مع المرض ، وآخرون يحاولون استعطاف مواطنين بتقارير طبية أو من خلال استخدام "كرسي متحرك" ، ومحاولات متسولين لفتح باب مركبات ، ما يثير قلق واستهجان مرتادي الطريق .

مشاركة من مواطن في محافظة الزرقاء ، لفت انه قد شاهد "باص" يحمل عددا من المتسوّلين ، ويقوم بتنزيلهم في إحدى المناطق ، ثم يقوم بعد ساعات بـ"تجميعهم" .

وبيّن الإعلامي محمد الوكيل ، أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بدورها حيال المتسولين ، من خلال حملتها المستمرة لضبطهم، بالتعاون مع مديرية الأمن العام ، إلا أن هنالك عددا منهم ما زالوا يجوبون الشوارع ، ما يعني ضرورة تكثيف حملتها.

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