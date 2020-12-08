مصابة كورونا تعاني وتناشد عبر برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري - نتيجة لأعراض فيروس كورونا "غير المحتملة" ، التي تعاني منها مواطنة أربعينية تقطن في محافظة إربد ، فقد تواصلت مع "برنامج الوكيل" ، الثلاثاء ، لبثّ تجربتها للإعلامي محمّد الوكيل، مناشدة بالوقوف على معاناتها .
وفي التفاصيل ، فقد تلقّى البرنامج ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، اتصالا من مواطنة ، تشكو ما حصل معها ، الخميس المنصرم ، حيث شعرت بإعياء شديد ، الأمر الذي حداها بالتوجه إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي ، لإجراء الفحوصات حيث تبيّن أنها تعاني من كورونا.
وأشارت بصوت "متعب" للإعلامي الوكيل ، أن الأطباء ، أعلموها بأن هنالك ضعفا في الرئتين نتيجة للفيروس ، وبالرغم من ذلك طلبوا منها مغادرة المستشفى، على حدّ قولها .
وعبّرت المواطنة عن استيائها حيال ما حدث معها، مناشدة عبر "برنامج الوكيل" ، أن يتم الوقوف على معاناتها ، لافتة أن طفلها يعاني من أعراض خفيفة للفيروس .
ومن جهته طالب الإعلامي محمّد الوكيل ، وزارة الصحة بالعمل على الوقوف على شكوى المواطنة ، واتخاذ الإجراءات الصحيّة اللازمة ، بشكل عاجل ، تحسّبا من تفاقم وضعها الصحي ، حيث بدا من خلال اتصالها صعوبة التنفس ، والتحدث .
وقد انهالت الاتصالات على البرنامج ، من قبل المواطنين الذين دعوا لها بالشفاء وأن يُخفف عنها وطأة المرض ، مناشدين بمساعدتها بأسرع وقت ممكن، حيث "الفزعة الأردنية" التي هي سِمة أساسية للشعب الأردني .
وقد قام البرنامج بالتواصل مع المعنيين ، من أجل إنقاذ حياة المواطنة .
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