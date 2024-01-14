مصالحة لـ الوكيل: إسرائيل تضغط على أمريكا بشأن قرار محكمة العدل الدولية

الوكيل الاخباري - رصد

قال المستشار الإعلامي والمختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد مصالحة إن محاكمة إسرائيل في أمام محكمة العدل الدولية هي ضربة موجعة وقاتلة للمجتمع الإسرائيلي.

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وأضاف مصالحة خلال اتصال هاتفي من قضاء الناصرة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن إسرائيل تضغط على أمريكا بشأن قرار محكمة العدل الدولية لتكون الإدانة للحرب بأكملها وليس لإسرائيل .



ونوه أن الحالة النفسي في إسرائيل بإنهيار تام مما دفع 60% من المجتمع الإسرائيلي أن يتلقى أدوية نفسية خلال الـ 100 يوماً .



وأشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي بعد جلسات محكمة العدل الدولية ما زال يتبنى الصورة الرسمية المنحازة لإسرائيل بطريقة بشعة تدافع عن مجازر إسرائيل في قطاع غزة.



وأكد أن الرأي العام الإسرائيلي يختلف تماماً عن موقف الإعلام الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المجتمع الإسرائيلي يظهر رفضه لما يحدث وعدم ثقته بحكومته وذلك من خلال استطلاعات الرأي العام .



وحول انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من الاجتماع الحكومي الإسرائيلي أمس غاضباً لعدم احترام طاقمه، قال مصالحة إن "هذا الأمر حديث الساعة بالإعلام الإسرائيلي والذي يدل على أن نتنياهو كاذباً ".

