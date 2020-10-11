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الأحد، 11-10-2020 11:22 ص

عبر "برنامج الوكيل"

مطالبات بتأجيل أقساط البنوك

من
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - طالب مواطنون عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، الجهات المعنيّة ، بالعمل على اتخــاذ إجــراءات شأنها التخفيف على المواطنين،  خاصة المالية .

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الإعلامي محمّد الوكيل ، استقبل العديد من اتصالات المواطنين في هذا الشـــأن ،الأحد، حيث ناشــد مواطن البنوك ، بتأجيل أقساط مستفيدين من القروض ، نتيجة لجائحة كـورونا ، التي ألقت بظـــلالها على الأردنييــن .

 

مطالبات عدة لمختلف البنوك، جاءت من خلال أثير البرنامج، والتي تهدف إلى "التيسير" على الأردنيين ، للتخفيف من وطأة الجائحة ، التي أضحت تؤرّق المجتمع.

 

ومن جهته ، ناشــد الإعلامي محمّد الوكيل ، كافة البنوك للعمل على اتخـــاذ الإجــراءات اللازمة ، بشأن الأقساط ، من منطلق التكاتف المجتمعي ، نتيجة للأعباء المالية المترتبة على كثير منهم .

 

 

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