مطالبات بتأجيل أقساط البنوك

الوكيل الإخباري - طالب مواطنون عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، الجهات المعنيّة ، بالعمل على اتخــاذ إجــراءات شأنها التخفيف على المواطنين، خاصة المالية .

اضافة اعلان



الإعلامي محمّد الوكيل ، استقبل العديد من اتصالات المواطنين في هذا الشـــأن ،الأحد، حيث ناشــد مواطن البنوك ، بتأجيل أقساط مستفيدين من القروض ، نتيجة لجائحة كـورونا ، التي ألقت بظـــلالها على الأردنييــن .

مطالبات عدة لمختلف البنوك، جاءت من خلال أثير البرنامج، والتي تهدف إلى "التيسير" على الأردنيين ، للتخفيف من وطأة الجائحة ، التي أضحت تؤرّق المجتمع.

ومن جهته ، ناشــد الإعلامي محمّد الوكيل ، كافة البنوك للعمل على اتخـــاذ الإجــراءات اللازمة ، بشأن الأقساط ، من منطلق التكاتف المجتمعي ، نتيجة للأعباء المالية المترتبة على كثير منهم .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





