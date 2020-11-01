مطالبات شعبيــة بالحظــر الشامل

الوكيل الإخباري - مطالبات شعبيّــة ، للعمل بقرار الحظر الشامل في المملكة ، على ضوء القفزات القياسيّة ، بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، خلال الفترة الراهنــة .

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"برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، خصّص من جديد حلقة اليوم الأحد ، للاستماع إلى آراء الأردنييــن ، ومدى تقبلّهم للحظر الشامل ، على ضوء مُستجدات الوضع الوبائي.

الاتصالات والرسائل الصوتية ، انهالت على البرنامج، بأعداد كبيرة في زمن قياسي ، حيث مناشدة أردنية للجهات المعنيّة ، من أجل اتخاذ إجراءات شأنها تسطيح المنحنى الوبائي ، نتيجة لضحايا الفيروس ، حيث بات ذلك مسيّطرا على حديث الشارع الأردني، ومدعاة لقلقه .

الإعلامي محمّد الوكيل ، عبّر عن استيائه حيال ما تشهده المملكــة ، مناشدا بوقــفة حكومية حازمة ، في سبيل منع تزايد انتشار الوباء ، مشددّا على اتباع أوامر الدفاع التي تساهم في كبح جمــاح الفيروس .

وما بين التبعات الاقتصادية ، وبين التخوف من خسائر جديدة في الأرواح ، يقف الأردنيون ، على وقع الآمال بأن تعود الحياة إلى مجاريها .

على النقيض من ذلك ، نجد أن كثيرين ، رفضوا الحظر الشامل ، حيث يزيد من وطأة عوزهم المادي ، لكونهم من فئة عمّــال المياومة الأكثر تضرّرا من قــرار الحظــر .

وناشد كثير منهم ، بضرورة اتخاذ إجراءات ، بشأن القروض والأقساط ، للتسهيل على الأردنيين ، حيث أنهم تضرّروا جراء تبعات الفيروس الاقتصادية .

غالبية الاتصالات عبر البرنامج ، جاءت مطالبة بالحظر الشامل ، عملا بالمصلحة العامة ، وحفاظا على أرواح مواطنيـــن.

رسالة عاجــلة

حلقة اليوم عبارة عن "تغذيـة راجعــة" للحكومة ، ورسالة عاجلة ، خاصة لإقبال الأردن على أكبر عرس ديمقراطي ، نتيجة للانتخابات النيابية ، الأمر الذي يتطلب أخذ الحيطة والحذر ، تحسّبا من عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وبالتالي قفزة جديدة بالإصابات .

وفيات كورونا في الأردن تثير القلق

وقد سجل الأردن، أمس السبت، أعلى نسبة وفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم العربي، بعد وفاة 57 مصابا بالفيروس، وفق موقع إخباري عالمي.



وشكلت حصيلة الوفيات اليومية في الأردن الحصيلة الأعلى من الوفيات اليومية منذ بدء الجائحة وبنسبة 5.29 لكل مليون نسمة.



وحل الأردن في المركز الثاني بين الدول العربية من حيث عدد الوفيات اليومية بعد المغرب.



ووصل عدد الوفيات الإجمالي بين المصابين بالفيروس إلى 829، أي بنسبة تقارب 77 وفاة لكل مليون نسمة، وبنسبة 1.14% مقارنة بعدد الإصابات الإجمالي.

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