الأحد 01-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير التنمية للوكيل : بحث دعم الخبز للعائلات التي لم تحصل عليه

أمانة عمان تحذر التجار من السيول

بلدية اربد تباشر بمشروع توسعة شارع فوزي الملقي

فرص عمل للخريجين بالقطاع الخاص

مطالبات شعبيــة بالحظــر الشامل

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الخامسة للمنح الخارجية

إجراءات للحد من انتشار كورونا في إربد

إجراءات عند ظهور حالة كورونا في القطاع العام والخاص

الدفاع المدني يحذر سائقي المركبات من خطر الانزلاق

أسعار الذهب الأحد 1/11/2020




الأحد، 01-11-2020 11:17 ص

تخوف وقلق من ارتفاع ضحايا كورونا

مطالبات شعبيــة بالحظــر الشامل

ج
أحد شوارع العاصمة عمان ليلا - أرشيفية


الوكيل الإخباري - مطالبات شعبيّــة ، للعمل بقرار الحظر الشامل في المملكة ، على ضوء القفزات القياسيّة ، بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، خلال الفترة الراهنــة .

اضافة اعلان
 

"برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، خصّص من جديد حلقة اليوم الأحد ، للاستماع إلى آراء الأردنييــن ، ومدى تقبلّهم للحظر الشامل ، على ضوء مُستجدات الوضع الوبائي.

 

الاتصالات والرسائل الصوتية ، انهالت على البرنامج، بأعداد كبيرة في زمن قياسي ، حيث مناشدة أردنية للجهات المعنيّة ، من أجل اتخاذ إجراءات شأنها تسطيح المنحنى الوبائي ، نتيجة لضحايا الفيروس ، حيث بات ذلك مسيّطرا على حديث الشارع الأردني، ومدعاة لقلقه .

 

الإعلامي محمّد الوكيل ، عبّر عن استيائه حيال ما تشهده المملكــة ، مناشدا بوقــفة حكومية حازمة ، في سبيل منع تزايد انتشار الوباء ، مشددّا على اتباع أوامر الدفاع التي تساهم في كبح جمــاح الفيروس .

 

وما بين التبعات الاقتصادية ، وبين التخوف من خسائر جديدة في الأرواح ، يقف الأردنيون ، على وقع الآمال بأن تعود الحياة إلى مجاريها .

 

على النقيض من ذلك ، نجد أن كثيرين ، رفضوا الحظر الشامل ، حيث يزيد من وطأة عوزهم المادي ، لكونهم من فئة عمّــال المياومة الأكثر تضرّرا من قــرار الحظــر .

 

وناشد كثير منهم ، بضرورة اتخاذ إجراءات ، بشأن القروض والأقساط ، للتسهيل على الأردنيين ، حيث أنهم تضرّروا جراء تبعات الفيروس الاقتصادية .

 

غالبية الاتصالات عبر البرنامج ، جاءت مطالبة بالحظر الشامل ، عملا بالمصلحة العامة ، وحفاظا على أرواح مواطنيـــن.

 

رسالة عاجــلة 

حلقة اليوم عبارة عن "تغذيـة راجعــة" للحكومة ، ورسالة عاجلة ، خاصة لإقبال الأردن على أكبر عرس ديمقراطي ، نتيجة للانتخابات النيابية ، الأمر الذي يتطلب أخذ الحيطة والحذر ، تحسّبا من عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وبالتالي قفزة جديدة بالإصابات .

 

وفيات كورونا في الأردن تثير القلق

وقد سجل الأردن، أمس السبت، أعلى نسبة وفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم العربي، بعد وفاة 57 مصابا بالفيروس، وفق موقع إخباري عالمي.

وشكلت حصيلة الوفيات اليومية في الأردن الحصيلة الأعلى من الوفيات اليومية منذ بدء الجائحة وبنسبة 5.29 لكل مليون نسمة.


وحل الأردن في المركز الثاني بين الدول العربية من حيث عدد الوفيات اليومية بعد المغرب.


ووصل عدد الوفيات الإجمالي بين المصابين بالفيروس إلى 829، أي بنسبة تقارب 77 وفاة لكل مليون نسمة، وبنسبة 1.14% مقارنة بعدد الإصابات الإجمالي.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ن

إيعاز من وزير الصحـة لمنع إرباك الأردنيين بسبب كورونا

ددد

وزير الصحة يطمئن الأردنيين بشأن كورونا ويكشف سبب تناقض الفحوصات -فيديو

ال

أردنية شككت بوجود كورونا فأصابها الفيروس وعائلتها - فيديو

رو

صحة الزرقاء تكشف سبب عدم تسجيل المحافظة لإصابات بكورونا - فيديو

صحة

كورونا يتخلخل بين عائلات أردنية وصرخات أمام الصحة

دد

حجران كبيران يتسببان بأزمة مرورية في شارع المية - فيديو

أخبار متعلقة
ال

أردنية شككت بوجود كورونا فأصابها الفيروس وعائلتها - فيديو

رو

صحة الزرقاء تكشف سبب عدم تسجيل المحافظة لإصابات بكورونا - فيديو

صحة

كورونا يتخلخل بين عائلات أردنية وصرخات أمام الصحة

حظر

مطالبة بزيادة أيام الحظر الشامل وتحذير من الوباء

مصاب

أردني يــروي معاناته الشديدة بعد إصابته بكورونا مرتين - فيديو

بدور

توجه من الصحة لشراء خدمات من المستشفيات الخاصة - فيديو