الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 10:22 ص

في ظل جائحة كورونا

مطالبة بتخفيض أقساط الجامعات الخاصة

جامعام
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - ما زالت أصوات الأردنيين تتعالى بشأن أقساط الجامعات الخاصة ، على وقع المطالبات بإعادة النظر بها ، في ظلّ جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على المواطنين .

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مناشدة من مواطنة للإعلامي محمد الوكيل ، مفادها المساهمة في التخفيف من وطأة المعاناة الاقتصادية للمواطنين ، حيث تسبّبت الجائحة بعدم تمكّن كثير من العائلات الأردنية من دفع أقساط الجامعات .

 

"برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ما زال يأخذ على عاتقه مساعدة المواطنين والوقوف على قضاياهم وهمومهم ، ليكون منبرا لمن لا منبر له .

 




 

 


 

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