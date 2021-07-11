مطالبة بتخفيض أقساط الجامعات الخاصة

الوكيل الإخباري - ما زالت أصوات الأردنيين تتعالى بشأن أقساط الجامعات الخاصة ، على وقع المطالبات بإعادة النظر بها ، في ظلّ جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على المواطنين .

اضافة اعلان

مناشدة من مواطنة للإعلامي محمد الوكيل ، مفادها المساهمة في التخفيف من وطأة المعاناة الاقتصادية للمواطنين ، حيث تسبّبت الجائحة بعدم تمكّن كثير من العائلات الأردنية من دفع أقساط الجامعات .

"برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ما زال يأخذ على عاتقه مساعدة المواطنين والوقوف على قضاياهم وهمومهم ، ليكون منبرا لمن لا منبر له .