الأربعاء 30-09-2020
الوكيل الاخباري

مطعوم الأنفلونزا في السوق المحلي الأسبوع القادم

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الأربعاء، 30-09-2020 11:48 ص

وفق تصريحات لـ"برنامج الوكيل"

مطعوم الأنفلونزا في السوق المحلي الأسبوع القادم

بشير


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - بيّــن مدير الرعاية الصحية الأولية السابق في وزارة الصحة، والمدير الطبي لجمعية الإغاثة الطبية ، الدكتور بشير القصير، أنه يُجدر إعطاء المطعوم للمرضى الذين يُعانون أمــراضا مُزمنة ، وكبار السن .

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وأشار القصير ، الأربعاء ، في معرض حديثه للإعلامـي محمد الوكيل، إلى أن المطعوم "آمن"،مُشدّدا على أهمية الوقاية من الأمراض، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي .

 

جاء ذلك عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر اثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث أوصى القصير الأردنيين ، بأهميــة التعامل مع الإجــراءات الصحية على "محمل الجد" ، تحسّبا من الإصابة بالأمراض الموسميّة .

 

المطعوم الأسبوع القادم 

ومن جهته كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ،الدكتور نزار مهيــدات، أن ارتفـــاع الإصابات بفيروس كورونا في الأردن، يعتمد على عدد الفحوصات .

 

وقال " يساهم مطعوم الأنفلونزا الموسمية ، لمن يتناوله لأول مرة ، في تكوين الأجسام المضادة في الجسم ، الأمر الذي يُساهم في محاربة فيروس كورونا ، وفق التوصيات العالمية".

 

"وسيتوفر المطعوم بداية الأسبوع القادم في الأسواق المحليّة  ،من خلال 3 مستودعات ، حيث اجتــاز مستودعان الفحوصات المخبرية ، وسيتم توريده إلى القطاع العام "، وفق مهيدات.

 

وعن عدد المطاعيم التي ستتوافر داخل السوق المحلي ، أوضح أن عددها يصل إلى (235) ألف مطعوم ، وسيتم طرح عدد منها من خلال عطاء حكومي، ونحو (200) ألف سيتم توفيرها في القطاع الخاص .

 

ولفت ، أن هنالك تنافسية عالمية على المطعوم العام الحالي ، خاصة في ظلّ جائحة كـــورونا، مشدّدا على أهمية تناول "فيتامين سي"، لتقوية الجهـــاز المناعي .

 

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