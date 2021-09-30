معالج طبيعي لـ برنامج الوكيل : ارتفاع أعداد مرضى التوحد

الوكيل الإخباري - أكد المعالج الطبيعي حسان الشلفاوي ، أنه لا يوجد علاج لمرض التوحّد ، لافتا أن هنالك جلسات تأهيلية للطفل الذي يعانيه .

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ولفت الشلفاوي عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر إثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" أنه يُجدر أن يتم إلحاق مرضى التوحد بمراكز خاصة ، لتمكينه من التكيف في المجتمع .

ونوّه خلال حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أنه يتم علاج هذه الفئة من خلال العلاج الطبيعي ، العلاج الوظيفي .

" هنالك أدوية خاصة لتشنجات مرضى التوحد ، ويجب أن يتم معاينته من قبل دكتور الأعصاب ، لتقييم حالته ، وصرف الأدوية الخاصة لحالاتهم " ، وفق الشلفاوي.

وفي ردّ على أسباب انتشار مرض التوحد ، بين أن هنالك عدة عوامل منها البيئية ، ، وقال " ارتفاع أعداد مرضى التوحد خاصة في الدول الغربية".

جاء ذلك على ضوء اتصالات عدة انهالت عبر " برنامج الوكيل" من قبل أولياء الأمور ، يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات شأنها الوقوف على معاناتهم ، حيث عدم توفر المراكز الخاصة بمرضى التوحد في المملكة ، الأمر الذي يزيد من الأعباء المادية عليهم ويثقل كاهلهم .