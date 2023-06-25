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الأحد، 25-06-2023 10:34 ص

مفتي المملكة يوضح شروط وآداب ذبح الأضاحي

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الوكيل الاخباري - رصد 
قال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة إن الأضحية سنة مؤكدة من شعائر الإسلام و أن أجر الأضحية عن كل شعرة منها حسنة .


وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أن يوم النحر من أعظم الأيام عند الله تعالى والأضحية تعتبر شكر الله على وجود المال.


وحول شروط الأضحية أكد أنه يجب أن تكون مكتملة وسمينة ويحب أن تبلغ الأضحية عمر السنتان للبقر و5 سنوات للإبل و اتمت الـ 6 أشهر للشاة وأتمت العام للسمار.  


وحول آداب الذبح قال "على المضحي أن يتقرب إلى الله ويسمى الله عند الذبح ويستقبل القبلة بالإضافة إلى التكبير قبل الذبح والقول بعدها عني وعن أهل بيتي ويختم بالدعاء إلى الله بالقبول".


ولفت أنه من الأفضل أن يذبح صاحب الأضحية بيده إذا كان يتقن الذبح وإذا لم يتقن هذا فعليه اللجوء إلى اللحام وأن يكون حاضراً عند الذبح. 


ودعا إلى معاملة الاضحية بلطف وأن يشرب المضحي الماء للأضحية قبل الذبح منوهاً إلى عدم ذبحها بجانب باقي الأضاحي وعدم تعذيبها عند الذبح .


وبعد الذبح تابع " يجب على المضحي أن يأكل من الأضحية بالإضافة إلى توزيعها على الأقرب والأولى الفقراء والمحتاجين ".

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