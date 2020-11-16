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الإثنين، 16-11-2020 11:35 ص

شكوى مواطن عبر "برنامج الوكيل"

مناشدة أمام التنمية الاجتماعية لضبط متسولين

متسول
تعبيرية


الوكيل الإخباري - طالب أحد المواطنين عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، وزارة التنمية الاجتماعية ، بالعمل على ضبط متسولين ، متواجدين في مناطق بالعاصمة عمان.

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جاءت المطالبة ، اليوم الإثنين ، في ظلّ جائحة كورونا التي تشهدها المملكة ، حيث تفاقم الوضع الوبائي الراهن، خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يتطلّب حرصا لمنع هؤلاء من التواجد في الشارع حيث الاختلاط المباشر مع المواطنين .

 

وأوضح الإعلامي محمّد الوكيل، أن وزارة التنميّـــة تقوم من خلال حملة أطلقتها في وقت سابق بوضع حد للمتسوّلين من خلال ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم ، مُشدّدا على ضرورة متابعة حملتها في هذا الشأن .

 

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