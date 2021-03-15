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مهيدات لـ برنامج الوكيل : لقاح استرازينيكا آمن وما يُشاع غير صحيح

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الإثنين، 15-03-2021 10:00 ص

مهيدات لـ برنامج الوكيل : لقاح استرازينيكا آمن وما يُشاع غير صحيح

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات رداً على ملاحظة احد المواطنين التي تقدم بها عبر برنامج الوكيل ان الوثائق المقدمة للمؤسسة رسمية وتم اعتماد لقاح استرازينيكا بعد ذلك .

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واكد ان التخوف جاء من ان هذا اللقاح قد يسبب تجلط في الدم واوضح ان بعض الدول الاوروبية اوقفت اللقاح بشكل احترازي بعد تلقي ما يقارب 5 مليون شخص هذا المطعوم ولم تظهر اعراض خطيرة الا على حالتين فقط .

 

واكد ان هناك مراقبة مستمرة لاعطاء المطاعيم ولم يتم تسجيل اي اثار جانبية غير متوقعة حتى اللحظة واكد ان عدد من اخذ اللقاح ضد كورونا لغاية الان يقدر بـ 83 الف شخص وسيتم اعطاء المطاعيم خلال الايام القادمة لاكثر من 120 الف شخص . 

 

 

 

 


 




 

 


 

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