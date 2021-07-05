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الإثنين، 05-07-2021 09:20 ص

مواطنة لـ برنامج الوكيل : سينوفارم غير معتمد في الكويت

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توضيحية


الوكيل الإخباري - شكت مواطنة من عدم اعتماد دولة الكويت للقاح سينوفارم الصيني، حيث أن موعد سفرها اقترب، مطالبة بضرورة الوقوف على ذلك من قبل المعنيين. 

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وبينت المواطنة ، الاثنين ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن الأمر يسبب استياءً واضحا للمئات من المقيمين، حيث يحول ذلك دون تمكّنهم من السفر.

 

من جهته طالب الإعلامي محمد الوكيل ، بضرورة اعتماد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من قبل الدول ، نتيجة لاعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية، تحسّبا من إرباك المسافرين.

 

 

 




 

 


 

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