مواطنة لـ برنامج الوكيل : سينوفارم غير معتمد في الكويت

الوكيل الإخباري - شكت مواطنة من عدم اعتماد دولة الكويت للقاح سينوفارم الصيني، حيث أن موعد سفرها اقترب، مطالبة بضرورة الوقوف على ذلك من قبل المعنيين.

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وبينت المواطنة ، الاثنين ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن الأمر يسبب استياءً واضحا للمئات من المقيمين، حيث يحول ذلك دون تمكّنهم من السفر.

من جهته طالب الإعلامي محمد الوكيل ، بضرورة اعتماد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من قبل الدول ، نتيجة لاعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية، تحسّبا من إرباك المسافرين.