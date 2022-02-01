مواطنون عبر برنامج الوكيل: بعض أضرار المنخفض الجوي لم يتم إصلاحها لغاية الآن

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



اشتكى مواطنون من أضرار عديدة وقعت بسبب المنخفض الجوي القطبي الذي أثر على المملكة قبل أيام .

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وأضاف المواطنون اليوم الثلاثاء في مداخلات عبر"برنامج الوكيل – على راديو هلا " أن عدد من شوارع المملكة تأثرت بسبب تراكم الثلوج عليها مما أدى إلى انهيار أجزاء منها منوهين إلى أن بعض الأضرار لم يتم إصلاحها من قبل الجهات المعنية لغاية الآن .



وأشاروا إلى وجود أعمدة كهربائية آيلة للسقوط بسبب المنخفض و تساقط الأشجار عليها مناشدين التعامل مع الأعطال بشكل فوري.



ومن جهة أخرى اشتكى عدد من المواطنين عدم شمول حوادث السير التي وقعت بسبب الثلوج في تأمين المركبات مناشدين شركات التأمين النظر بالأمر .



وكان قد ورد "الوكيل الإخباري " خلال المنخفض القطبي آلاف الشكاوى من انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة من المملكة تركز معظمها في العاصمة عمان.

