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مواطن بعد 12 عاما: لم أحصل على حقّي بعد فقدان طفلي بحادث سير

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الإثنين، 09-08-2021 10:56 ص

مواطن بعد 12 عاما: لم أحصل على حقّي بعد فقدان طفلي بحادث سير

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - من جديد بثّ "سائق تكسي" تعرض لحادث سير مروّع عام لـ(2008) ، ما أدّى إلى فقدانه لطفليه  - حينها - ، شكواه ، نتيجة لعدم حصوله على حقّه من قبل إحدى شركات التأمين .

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حال المواطن يدمي القلوب ، أمام فاجعة بفقدان طفليه ، عدا عن إصابته بعجر بنسبة (85%) ، وإصابة ابنه بإصابات بالغة ، حيث بات من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أرهق العائلة ماديا ونفسيا .

 

واليوم الاثنين، ونتيجة لعدم استجابة وزارة الصناعة والتجارة لصوت المواطن ، قبل نحو عام ، عاد ليتواصل مع "برنامج الوكيل " والذي يُبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، من اجل التخفيف عنه وطأة معاناته (أنقر هنا ).

 

المواطن تحدّث مع الإعلامي محمد الوكيل ، بصوت الألم ، والحسرة ، مناشدا الوزارة من أجل الحصول على حقّه والذي يقدّر بـ(24) ألف دينار ، بعد أن تكالبت عليه ظروف الحياة ، خاصة في جائحة كورونا.

 

الإعلامي الوكيل أخذ على عاتقه الوقوف على مطالب المواطن،  والتواصل مع "الصناعة والتجارة " ، خاصة بعد أن تحدّثت زوجة المواطن عبر الهواء مباشرة ، بشأن ما تعانيه العائلة نتيجة لحادث السير ، الذي ألقى بظلاله على العائلة المكلومة ، حيث كشفت مدى المأساة التي يصعب وصف ملامحها. 

 

تفاصيل الحادثة المأساوية أدت إلى تعاطف الأردنيين مع المواطن ، الذي تغلبه دموعه ، حيث ما زالت الحادثة عالقة في ذهنه، على وقع الأمل أن يتم حلّ مشكلته بأسرع وقت ممكن .

 

 


 




 

 


 

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