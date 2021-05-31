الإثنين 31-05-2021
الوكيل الاخباري

فلسطينيون يعتصمون تضامنا مع المعتقلين الأردنيين -صور

تطورات ازمة تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة

التربية لـ الوكيل : نحو 100 ألف معلم تلقوا لقاح كورونا

المستفيدون من إسكان ضباط الأمن العام - أسماء

بدء جلسة الاستماع الأولى للأردنيين في سجون الاحتلال

قطاعات وانشطة اقتصادية مغلقة تعود لممارسة أعمالها غدا

الصحة : دخول المملكة في موجة ثالثة من كورونا وارد

فرنسا: تجسس واشنطن على الأوربيين أمر خطر للغاية في حال ثبوته

' الفطر الأسود ' خوف جديد يتصدر تويتر

الهند تسجل 152 ألف إصابة بكورونا

الإثنين، 31-05-2021 11:02 ص

1000 مريض على قائمة الانتظار

مواطن : نفسي أشوف ولادي ومدير بنك العيون يبثّ الأمل في نفسه

برنامج-الوكيل (23)


الوكيل الإخباري - أكد مدير بنك العيون ، الدكتور معاوية البدور ، أن هنالك إقبالا واضحا على نسبة التبرّع بالقرنيات من قبل الأردنيين، منذ عام 2007 حتى اليوم والتي وصلت إلى 60 % .

اضافة اعلان
 

وأشار البدور ، الإثنين ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، إلى أن 1000 مريض على قائمة الانتظار ، من أجل الحصول على القرنيات ويعانون من فقدان البصر.

 

وكان الإعلامي محمد الوكيل، تلقّى اتصالا من مواطن يعاني من فقدان بصره ، الأمر الذي حدا بفاعلي الخير بالتواصل مع البرنامج في زمن قياسي ، من أجل التبرّع بثمن القرنية ، من داخل المملكة وخارجها. 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
برنامج-الوكيل (22)

مستشفى الحكمة بالزرقاء يستجيب لمناشدة عبر ' برنامج الوكيل '

م

انبعاث رائحة كريهة من عبوات مياه في عمان

كبير

ستيني يعاني السرطان ومرض الكلى يروي تفاصيل مؤلمة عبر 'برنامج الوكيل'

برنامج-الوكيل (20)

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

كوز

مطالبة بإلزام وسائل النقل العام بمسار الخط حتى نهايته

برنامج-الوكيل (19)

الخدمة المدنية لـ برنامج الوكيل : إصدار جدول للتعيينات قريبا