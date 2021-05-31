مواطن : نفسي أشوف ولادي ومدير بنك العيون يبثّ الأمل في نفسه

الوكيل الإخباري - أكد مدير بنك العيون ، الدكتور معاوية البدور ، أن هنالك إقبالا واضحا على نسبة التبرّع بالقرنيات من قبل الأردنيين، منذ عام 2007 حتى اليوم والتي وصلت إلى 60 % .

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وأشار البدور ، الإثنين ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، إلى أن 1000 مريض على قائمة الانتظار ، من أجل الحصول على القرنيات ويعانون من فقدان البصر.

وكان الإعلامي محمد الوكيل، تلقّى اتصالا من مواطن يعاني من فقدان بصره ، الأمر الذي حدا بفاعلي الخير بالتواصل مع البرنامج في زمن قياسي ، من أجل التبرّع بثمن القرنية ، من داخل المملكة وخارجها.