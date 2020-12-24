مواطن يروي تفاصيل مؤلمة لحادث سير خطف طفليه ويشكو شركة تأمين

الوكيل الإخباري - ما زالت الشكاوى حول شركات التأمين ، تتزايد بشكل يومي من خلال "برنامج الوكيل" ، والذي يُبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث مواطنون تضرّروا من بعض شركات التأمين ، ولم "يحصلوا على حقوقهم".

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واليوم الخميس، عرض مواطن يعمل "سائق تكسي" تجربته المؤلمة على الهواء مباشرة ، بعد حادث سير تعرّض له عام (2008) في العاصمة عمان ، ما أدى إلى وفاة ابنه (3) سنوات وابنته (سنة) ، عدا عن تسبّب الحادث بعجز له بنسبة (85%) وعجز زوجته كذلك، لافتا أن ابنه والذي يبلغ من العمر (17) عاما ، من ذوي الاحتياجات الخاصة ، نتيجة للحادث ، وبالكاد يستطيع الحركة ، ما يزيد الأعباء المادية له ، حيث متطلباته الخاصة.

وبالرغم من تلك التفاصيل ، والخسائر المادية الفادحة ، فقد أوضح المواطن للإعلامي محمد الوكيل ، أنه لم يحصل على حقّه من إحدى شركات التأمين ، الأمر الذي زاد من وطأة معاناته النفسية والمادية .

وناشد المواطن ، عبر البرنامج ، بضرورة الوقوف على شكواه ، حيث أن ضيق حاله يحول دون تمكينه من تسديد التزاماته المادية ، وقال " ما زلت أنتظر 12 سنة في سبيل الحصول على حقّي من شركة التأمين ".

الإعلامي الوكيل ، أخذ على عاتقه الوقوف على قضايا الأردنيين التي تنطوي تحت ما يعانونه من مشاكل مع شركات التأمين في ظلّ التحديات الخاصة التي تعصف بهم ، خاصة في ظلّ جائحة كورونا .

وطالب الجهات المعنية بشأن شركات التأمين الإدلاء بدلوها حيال معاناة المواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة، نتيجة لعدم استيفائهم لحقوقهم منها.

وأعلن الوكيل أنه سيتم تخصيص مساحة واسعة من "برنامج الوكيل" للحديث في هذا الشأن ، كونه يلقي بظلاله على كثير من الأردنيين ، وفق اتصالات ورسائل ما زالت تنهال على البرنامج .

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