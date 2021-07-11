مواطن يناشد برنامج الوكيل من أجل علاج أسنان ابنه العشريني

الوكيل الإخباري - صوت حزين ، وقلب يائس ، كان ذلك واضحا من خلال اتصال من أحد سائقي التكسي في العاصمة عمان ، الذي تواصل ، الأحد ، مع "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، يناشد أهل الخير من أجل مساعدة ابنه العشريني .

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وفي التفاصيل ، وبحسب ما تحدث به المواطن أبو سيف المغربي مع الإعلامي محمد الوكيل ، فإن ابنه عامل مياومة (23 عاما) ، ويعاني من مشكلة في جميع أسنانه، الأمر الذي لا يمكّنه من ممارسة حياته بشكل طبيعي أو حتى النوم.

وناشد المغربي عبر "برنامج الوكيل" ، أصحاب الأيادي البيضاء ، بالوقوف عند معاناة ابنه ، لافتا أن ضيق الحال يحول دون علاجه ، حيث انه سائق تكسي ، وبالكاد يستطيع سداد التزاماته ، منوها أن حال ابنه يشعره بالضيق والألم .

قصة المواطن المؤثرة ، أدت إلى تعاطف الأردنيين ، حيث استلهموا الهمم من فزعتهم الأردنية لمساعدته والوقوف إلى جانبه من منطلق قول الله سبحانه وتعالى " وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" .

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