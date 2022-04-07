الخميس 07-04-2022
الوكيل الاخباري

نصائح هامة لمرضى القلب في الاجواء الخماسينية

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الخميس، 07-04-2022 11:13 م

نصائح هامة لمرضى القلب في الاجواء الخماسينية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الدكتور فخري العكور - استشاري امراض القلب و رئيس قسم القلب في مستشفى البشير ان المملكة تشهد في هذه الايام حالة من الاجواء الخماسينية .
 
ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الخميس ان اهم الغازات التي يحتاجها الانسان هي الاكسجين ، فعندما يتعرض الانسان الى اجواء الغبار ، يدخل الجسم نسبة اقل من الاكسجين .

واضاف ان هذا الامر يؤدي الى اضطراب بالقلب لمرضى القلب ، الامر الذي ينتج عنه احيانا ذبحات صدرية ، مؤكدا على خطورة هذه الاجواء على مرضى التحسس والقلب .

وزاد انه يلاحظ زيادة في الادخالات لقسم القلب عندما تحدث الاجواء الخماسينية ، مستدركاً انها لا تؤثر على الانسان الطبيعيي مثل مريض القلب ولكنه سيشعر احيانا بضيق في النفس بدون اية خطورة على حياته .

ونصح العكور مرضى القلب بإٍستخدام الكمامة في مثل هذه الاحوال الجوية ، وتجنب التنقل ، واغلاق الشبابيك ، اضافة الى استخدام المكيفات ، وقياس  الضغط باستمرار ، ومراجعة الطبيب في حال الشعور بإعتلال في نبض القلب .

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