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نقابة شركات التخليص لـ برنامج الوكيل : اغلاق قناة السويس لن يؤثر على اقتصاد المملكة

الأحد، 28-03-2021 10:25 ص

نقابة شركات التخليص لـ برنامج الوكيل : اغلاق قناة السويس لن يؤثر على اقتصاد المملكة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة عبر برنامج الوكيل ان اغلاق قناة السويس ليس مبررا لقيام بعض التجار برفع اسعار السلع مشيرا الى ان المنافذ البرية والجوية تعمل بشكل اعتيادي ولا خوف على الحركة التجارية واقتصاد المملكة .

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واكد ان تاخير استئناف حركة الملاحة البحرية ربما يعمل على تعطيل العمل بما يخص ارسال شحنات الحاويات الفارغة الى اوروبا .

 

واكد ان بواخر الاغنام والابقار المتواجدة داخل القناة يتم متابعتها بشكل مستمر من قبل الجهات المعنية في المملكة .

 

 


 




 

 


 

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