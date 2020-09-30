الأربعاء 30-09-2020
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نقيب الصيادلة لـبرنامج الوكيل : مطعوم الأنفلونزا الموسمية غير متوفر بعد وهذا سعره

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نقيب الصيادلة لـبرنامج الوكيل : مطعوم الأنفلونزا الموسمية غير متوفر بعد وهذا سعره




الأربعاء، 30-09-2020 10:49 ص

ضرورة إعطائه لكبار السن

نقيب الصيادلة لـبرنامج الوكيل : مطعوم الأنفلونزا الموسمية غير متوفر بعد وهذا سعره

نت
الدكتور زيد الكيلاني


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أوضح نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني ، أن مطعوم الأنفلونزا الموسمية ، يخضع للفحوصات اللازمة لإدخاله إلى السوق المحلي ، من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء .

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ولفت الكيلاني ،الأربعاء، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلحة "راديو هلا" ، أن المطعوم يتوفر في الأردن ، في موسم الشتاء ، بشكل مستمر،منوّها أن المطعوم لم يتوافر حاليا في الأسواق المحلية، نتيجة لخضوعه للفحوصات  .

 

وعن سعر المطعوم ، أشار للإعلامي محمد الوكيل ، أنه تمّ تسعيره بمبلغ ه دنانير و68 قرشا، وسيتم مراقبة أسعاره من خلال نقابة الصيادلة ، للمطعوم الثلاثي .

 

وقال " لم تكن الكمية المستوردة من المطعوم ، بحسب الطموح ، نتيجة للطلب العالمي على المطعوم".

 

ونوّه الكيلاني ، أن المطعوم الرباعي ، سيتوافر خلال الشهر القادم (10)، مبيّنا أن المطعوم ليس له علاقة بعلاج فيروس كورونا.

 

وشدّد على أهمية إعطاء المطعوم لكبار السن ، ومن يعاني من أمراض مزمنة، عدا عن تشديده على اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة ، في سبيل الوقاية .

 

 

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