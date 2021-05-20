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الخميس، 20-05-2021 10:26 ص

استباحة واضحة للجرائم

هيئة حقوق الإنسان في غزة لـ برنامج الوكيل : تكنولوجيا الاحتلال بلا خطأ

حم
جميل سرحان


الوكيل الإخباري - كشف مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة  جميل سرحان ، أن نية الاحتلال تستهدف أن يصيب قطاع غزة بشلل تام ، من خلال زيادة حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات.

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وبين سرحان ، الخميس ، لـ"برنامج الوكيل" ، الذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن القطاع تعرض لـ(3) حروب ، ولم يتم محاكمة الاحتلال من قبل المحكمة الجنائية الدولية ، ما يستبيح الجرائم في غزة دون وضع حدّ له.

 

وقال " هنالك تراخٍ عالمي ، ويجب على الجهد الفلسطيني أن يكون متساويا لمحاربة الاحتلال ، الذي يرتكب الجرائم ، وعلينا تحديد عناصر الملفات الجرمية الخاصة لمحكمة الجنائية الدولية (..) ويجب محاكمة جميع القادة العسكريين الإسرائيليين إلا أن ذلك لا يحدث (..) كما أن الولايات المتحدة المساندة الأولى للاحتلال " .

 

 

" هنالك مؤتمر صحفي ، سيتم عقده بعد قليل - من لحظة كتابة الخبر - ويجب إرسال محققين دوليين إلى قطاع غزة بشكل عاجل، نتيجة للانتهاكات التي تُبيد الأهالي في القطاع "، وفق سرحان الذي أوضح أن الاحتلال يستخدم التكنولوجيا دون "خطأ" لاستهداف مكان معين وبشكل مقصود ومدروس.

 

ولفت ، أن الاحتلال لديه إمكانية استخبارية عالية ودقيقة لاستهداف المدنيين .

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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