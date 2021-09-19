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الأحد، 19-09-2021 10:01 ص

هيئة كلنا الأردن بالمفرق تقدم المساعدة للمقبلين على تلقي اللقاح

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الوكيل الإخباري - أكد منسق هيئة شباب كلنا الاردن في محافظة المفرق / الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ، إسلام مخلد الحوامدة أهمية تلقي اللقاح من فئة كبار السن لحمايتهم من وباء كورونا.

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وبين الحوامدة الأحد لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن الهيئة تعمل على مساعدة الراغبين بتلقي اللقاح من خلال التسجيل في المنصة والاستفسار على تساؤلات المواطنين . 

 

ونوه للإعلامي محمد الوكيل إلى أن هنالك متطوعين من أبناء محافظة المفرق يتواجدون في مراكز التطعيم لغايات مساعدة الأشخاص من منطلق المسؤولية المجتمعية .

 

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